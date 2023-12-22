Предвыборный штаб Владимира Путина начинает сбор подписей

- Сегодня происходит историческое событие. Мы открываем региональный избирательный штаб поддержки Владимира Владимировича Путина. Я сейчас выражу общее мнение, что жители Севастополя не мыслят себе иного кандидата в президенты как Владимир Владимирович Путин. Мы всегда были с президентом в самые трудные дни для страны, и мы, надеюсь, продолжаем с ним оставаться. Мы ожидаем севастопольцев, которые разделяют нашу позицию с паспортами здесь для того чтобы поставить свою подпись в поддержку нашего кандидата, – заявила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Севастополе и член штаба Лариса Мельник.

23 декабря по всей стране стартует сбор подписей в поддержку В.Путина. Он идет на предстоящие выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, поэтому по закону ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей граждан, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В связи с этим во всех регионах России открылись избирательные штабы В.Путина.

В Севастополе штаб разместился на улице Ленина, 39. Оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина можно до конца января ежедневно с 10.00 до 19.00.

Второй немаловажной задачей, по словам Л.Мельник, является общение с людьми и решение тех проблем, с которыми они обратятся в штаб, а механизмов для решения таких проблем много.

- Даже в ходе работы штаба мы сможем решить большое количество тех вопросов, с которыми, во-первых, севастопольцы обращались на Прямую линию к президенту 14 декабря. А, во-вторых, здесь, мы полагаем, будут аналогичные вопросы. На самом деле вопросов к президенту от севастопольцев было кратно меньше, чем у других регионов. Их было не мало, но меньше. И это говорит о том, что мы с вами работаем, — отметила Л.Мельник.

В состав штаба входят директор музейного комплекса 35-я береговая батарея Валерий Володин, руководитель комитета семей воинов Отечества города Севастополя Виктория Тупчаненко, руководитель приёмной партии «Единая Россия» Инна Гончарова и другие не менее достойный люди: Герои России, участники СВО, представители ветеранских организаций, общественники.

Всего же на выборы Президента РФ заявились 16 потенциальных кандидатов.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.