Подаренные рыбы доехали до Аквариума

Одними из первых Севастопольскому морскому аквариуму-музею, пострадавшему во время разрушительного ноябрьского шторма, помог Евпаторийский аквариум. Его руководство передало в дар коллегам-севастопольцам 130 африканских и 20 американских цихлид.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского аквариума эти экземпляры лучепёрых рыб позволят восполнить наиболее пострадавшие коллекции.

«Они пресноводные и пока в третьем зале идет ремонт, рыбы живут в лаборатории. Мы очень благодарны нашим коллегам из Евпатории!» — написали в соцсети сотрудники севастопольского аквариума.

Также центр океанографии и морской биологии «Москвариум», который один из первых предложил помощь севастопольскому музею после злополучного «шторма века», передал в дар 300 рыб, среди них: каламоихты, барбусы огненные, барбусы Шуберта, астронотусы, протомеласы, афра, елоу, йодотрофеус, псевдотрофеус зебра, лабеотрофеус.

«Наши новые обитатели сейчас находятся в лаборатории, где проходят карантин после дороги», — сообщили в Севастопольском аквариуме.

Кроме этого морские биологи продолжали активно бороться за жизнь пострадавших тропических обитателей. Некоторые уникальные экземпляры им удалось сохранить. Спасли скатов, дорадо, пираний, некоторые виды чернореченских рыб, африканских цихлид, панцирных щук и кольчужных сомиков.

«Их не много, но они живы!» — проинформировали посетителей работники музея.

В ночь на 27 ноября в Севастополе бушевал шторм, во время которого пострадало здание Института биологии южных морей на набережной Приморского бульвара, в котором находится и музей-аквариум. Тогда волны обрушились на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование аквариума. Образовалась воронка и морская вода прорвалась в помещение, где размещался аквариум с тропическими пресноводными обитателями. Многие из них погибли.