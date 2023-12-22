Наказан за некачественную плитку в парке

Вынесен приговор бывшему начальнику отдела ГБУ «Парки и скверы», который «закрыл глаза» на некачественно проведенное благоустройство парка в поселке Солнечный.

Ленинский районный суд Севастополя оштрафовал его на 3,5 млн рублей и запретил три года занимать должности на госслужбе.

«С сентября по декабрь 2019 года, будучи начальником отдела административно-строительного контроля ГБУ «Парки и скверы», мужчина в полном объеме принял работы по благоустройству парка между улицами Андреевской и Ветвистой в поселке Солнечном. Работы проводились на основании государственного контракта. При этом ему было достоверно известно, что часть работ подрядчик фактически не выполнил. В парке была уложена плитка меньшей стоимости и полностью не соответствовавшая условиям контракта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ущерб бюджету составил 4,1 млн рублей, а на начальника отдела ГБУ «Парки и скверы» возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Директор строительной фирмы, которая выполняла работы, был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве.

Теперь бывший руководящий работник «Парков и скверов» должен возместить ущерб в размере 3,5 млн рублей. Оставшуюся сумму уже компенсировал подрядчик. Также экс-начальник отдела три года не имеет права занимать руководящие хозяйственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.