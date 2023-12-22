На сэкономленные деньги купят музыкальные инструменты и поддержат медиков

В заксобрании на заседании бюджетной комиссии парламентарии обсуждали, куда направить сэкономленные деньги. В итоге депутаты решили, что нужно купить музыкальные инструменты для Севастопольского симфонического оркестра и поддержать молодых медработников.

«В результате полученной экономии из-за сокращения массовых мероприятий высвободились финансы. Они направляются на обеспечение охраны учреждений культуры, а также на приобретение музыкальных инструментов для Севастопольского симфонического оркестра, — отметил глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов.

Так, департаменту культуры на реализацию госпрограммы «Развитие культуры города Севастополя» на 2023 год предлагается перенаправить 3,18 миллиона рублей. Департаменту здравоохранения выделят 28,6 млн рублей на дополнительную поддержку приступивших к работе молодых специалистов — врачей и фельдшеров, а также на закупку лекарств по льготным программам.

Деньги также удалось сэкономить и при строительстве Дома культуры в селе Верхнесадовое. Ими распорядится департамент капитального строительства. Средства направят на два объекта: Мартыновский коллектор и физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса на ул.Вакуленчука.

«Однозначно нужно заканчивать эти объекты. Но должно быть понимание того, что направленные на их реализацию средства, будут освоены», — отметил председатель заксобрания Владимир Немцев.

Все представленные предложения по перераспределению были согласованы членами комиссии по бюджету.