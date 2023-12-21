В Инкермане снова дым и плохо пахнет

Жители Инкермана опять жалуются на дым и плохой запах, который усиливается по вечерам. Они уверены: проблема возникла из-за того, что в Инкерманской бухте «разделывают корабли».

Свои вопросы инкерманцы адресовали директору Севприроднадзора Юлии Гавриловой, которая отвечала на сообщения в прямом эфире ЦУР. Один из жителей заявил, что снова пахнет «медициной».

«Что касается сжигания медицинских отходов, там действительно, было предприятие, которое покинуло территорию. Медицинские отходы там сейчас не сжигаются. Но на самом деле, эта территория насыщена объектами промышленности. Так сложилось исторически, что на одной территории соседствуют и промышленные объекты, и жилые дома. Контроль качества воздуха на границе с жилой зоной осуществляет Роспотребнадзор. В случае, если Роспотребнадзор фиксирует нарушения содержания загрязняющих веществ в воздухе и если этот объект регионального значения, тогда Севприроднадзор вправе инициировать контрольно-надзорные мероприятия», — разъяснила Ю.Гаврилова.

На сегодняшний день на такие проверки наложен мораторий. И некоторые предприятия решили во время моратория не соблюдать природоохранные требования. Впрочем, если «возникает критерий риска», это является основанием, чтобы начать проверку.

По словам Ю.Гавриловой, Роспотребнадзор постоянно проводит замеры качества воздуха и пока превышения каких-либо загрязняющих веществ не было зафиксировано.

«В целом мы находимся на связи с жителями Инкермана, у них образовалась такая достаточно серьезная группа жителей, которые пишут и грамотные запросы и знакомы с законодательством. Мы встречались несколько раз. Инициировали встречу с коллегами из департамента архитектуры и градостроительства. Посмотрели материалы территориального планирования. Если мы хотим какое-то промышленное предприятие переместить, нужно понимать, куда его переместить», — разъяснила директор природоохранного департамента.

Что касается запаха от распиливания кораблей, Севприроднадзор зафиксировал этот факт и передал информацию в Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора, в чьих полномочиях и находятся такие проверки.

«Коллеги работают, проводят надзорные мероприятия», — заверила Ю.Гаврилова.