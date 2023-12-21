Участники СВО подпадают под догазицикацию

Финансовая поддержка подключения к газу домохозяйств в газифицированных населенных пунктах (догазификация) будет распространена на участников СВО и членов их семей, а также на инвалидов I группы.

Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя». Документ размещен на сайте Кремля.

Президент рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить субсидии на догазификацию в размере не менее 100 тысяч рублей участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно: внести в этот перечень и участников специальной военной операции, и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — объявил В.Путин на РЭН-2023.

Правительству России поручено обеспечить предоставление субъектам соответствующих межбюджетных трансфертов. Также необходимо обеспечить проведение регулярного мониторинга эффективности этих мер господдержки и при необходимости принять дополнительные меры по увеличению числа газифицированных домохозяйств, говорится в перечне поручений.

Программа социальной газификации в масштабах страны стартовала в 2021 году. Ее цель подвести природный газ до каждого дома в любом населенном пункте, где проложен магистральный газопровод.