У берегов Севастополя обнаружен неизвестный затонувший корабль

Определить гражданское это или военное судно пока сложно. В ближайшее время будут проведены дополнительные подводные исследования.

После разрушительного шторма, обрушившегося на Севастополь в ночь на 27 ноября, в районе 35-й Береговой батареи, севастопольский фридайвер, рекордсменка Мира и России по высокогорному погружению на задержке дыхания, тренер по подводному плаванию севастопольской сборной Федерации подводного спорта Анна Севастьянова обследовала морскую акваторию и обнаружила ранее неизвестный затонувший корабль. Об этом в социальных сетях сообщила Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя.

«Севастопольская газета» связалась со спортсменкой и узнала историю находки из первых уст.

Первое, о чем рассказала А.Севастьянова, так это о ее страстной любви к морю.

— Я просто безумно люблю море. Ныряю, когда мне хорошо и когда плохо, — это лучше лекарство для меня, — заявила спортсменка.

Корабль она обнаружила 17 декабря. По словам девушки, ей хотелось посмотреть, как изменился мир ниже ватерлинии после серьезного шторма. Оказалось, что морской ландшафт действительно стал другим.

— Исчезли огромные камни, даже скалы, переместился песок. В одном месте было песчаное дно, в другом — оно стало выше на несколько метров, — рассказывает А.Севастьянова и добавляет, что подводный музей якорей в парке Победы море тоже не пощадило. Тяжеловесных подводных объектов там больше нет.

Первой ее находкой в тот день стал большой якорь от крупного морского транспорта. «Он словно врос в камень или был забетонирован где-то, потом его смыло и к нам принесло штормом», — объясняет ныряльщица.

Спустя полтора часа после этой находки, ей удалось обнаружить часть корабля. Это случилось, когда А.Севастьянова возвращалась с заплыва, у нее оставалось не много времени для подробного изучения объекта.

— С уверенностью могу сказать, что это не древнее судно, ибо сохранившиеся линии указывают на современность. Никаких опознавательных знаков, к сожалению, обнаружено не было, — отметила спортсменка.

Информацией о своих открытиях А.Севастьянова поделилась со своими коллегами-спортсменами и тренером, заместителем председателя общественной организации Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя Вячеславом Кулешовым. По ее словам, идентифицировать корабль пока не удалось: по всей видимости — это небольшое судно, но военное или гражданское, сказать трудно.

В ближайшее время рекордсменка Мира строит планы на повторное погружение и дополнительное исследование. Она считает, «если море позволит, то найдутся еще какие-нибудь фрагменты». Найденный же якорь, по ее мнению, принадлежит другому судну, уж слишком он велик.

Раскрыть тайну затонувшего или погибшего от крушения корабля теперь задача всей ее команды севастопольских фридайверов.