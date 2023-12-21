Сдачу «Штыка и паруса» перенесли на следующий год

Обелиск «В честь города-героя Севастополя Севастополя» в 2023 году не сдадут. Строители отчитались о снятии лесов с обелиска и даже по этому поводу собрали журналистов.

Как прозвучало, снятие лесов с объекта реставрации – свидетельство того, что работы на объекте вышли на финишную прямую.

На сегодня отреставрированы скульптурные рельефы с изображением наград – медали «Золотая звезда» и Ордена Ленина, восстановлены буквы Указа о награждении города-героя, а также три горельефа на подпорной стене средней террасы. Часть утраченной надписи, как планировалось изначально, восстановили по архивным документам.

Подрядчик также отчитался о восстановлении террасы из мозаичного бетона, с воссозданием двухцветного рисунка, завершении работ по дренажной системе и установке системы видеонаблюдения. Попасть на территорию мемориального комплекса теперь также смогут маломобильные группы населения.

По заверению подрядчика, теперь осталось завершить благоустройство территории, установить урны и скамейки.

Вопрос о возвращении пушек, о чем изначально просил автор архитектурного проекта, севастопольский архитектор Адольф Шеффер, обещают решить примерно через месяц. Правда, речь теперь идет не о подлинных орудиях, они хранятся в Музее героической обороны и освобождения Севастополя, а об отлитых копиях.

Заметим, ранее речь шла а возвращении на объект подлинных орудий, но эти планы по какой-то причине пришлось изменить.

Строители пообещали полностью завершить работы и открыть обелиск в 2024 году, правда, конкретный срок назван не был. В конце марта 2023 года, когда было официально объявлено о начало восстановления памятника, обелиск обещали восстановить до конца 2023 года.

Задумывали по-другому

Напомним, что датой сооружения обелиска, как сообщается в путеводителе Евгения Веникеева 1983 года издания, является 1978 год. Авторами этого сложного в инженерном смысле сооружения стали скульпторы И.Макагон и С.Чиж, архитекторами – А.Баглей, Е.Вересов, М.Катернога, И.Шамсединов и А.Шеффер.

Оригинальности памятнику, как пишет Е.Веникеев, и его эмоциональному воздействию жители Севастополя обязаны случаю. Во время рытья котлована под памятник были выкопаны стволы двух морских орудий, которые пролежали в земле со времен первой обороны Севастополя. Находку решили не просто сохранить, орудия подняли на высокие лафеты и установили на площадку у обелиска. Контраст между архаичными формами старинных пушек и современным обликом обелиска впечатлял, да и само сочетание символизировало связь времен и поколений, преемственность подвига.

Уже тогда планировалось упростить доступ к памятнику. Речь шла о строительстве второй очереди Морского гидрофизического института и сносе складских помещений вокруг. К самому обелиску предполагалось построить широкую парадную лестницу с набережной.

В планах архитекторов того времени было и строительство мемориала, который бы занял весь мыс до Мартыновой бухты. В комплекс планировалось включить здание музея, несколько диорам, скульптурная композиция, лестница к морю с вершины обрыва. Проект предусматривал благоустройство территории, удобные подходы, видовые площадки, ухоженные парки и скверы. Мемориал планировался крупным градообразующим центром Севастополя. Широкий проспект должен был соединить мыс Хрустальный с площадью Восставших.