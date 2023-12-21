Ремонт водоводов продолжается

В 2024 году в Севастополе отремонтируют городские водопроводные сети на 1,6 млрд рублей.

ГУП «Водоканал» в рамках мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения подписал контракт с единственным поставщиком — московским ООО «Современные системы реновации»(ООО «ССР») на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водопровода на 1,6 млрд рублей.

Ремонт затронет три водовода. Самый дорогостоящий лот 1,3 млрд рублей — ремонт водопровода в Нахимовском районе: от Орловки до ул.Богданова на Северной стороне. Также капитальному ремонту подлежат сети водопровода вдоль проспекта Генерала Острякова, стоимостью 113,4 млн рублей и от водопроводного узла №7 до 2 км Балаклавского шоссе — 210,5 млн рублей.

Работы на всех трех объектах должны быть выполнены не позднее 20 декабря 2024 года. При этом контракт действует до 31 декабря 2027 года. ООО «ССР» уже получила аванс в размере 804 млн рублей, что соответствует 50% от общей суммы контракта.

Московская компания работает в Севастополе уже несколько лет. В прошлые годы она выполнила идентичные работы на водопроводных сетях на проспектах Нахимова и Гагарина, на улицах Ленина, Пожарова, Бориса Михайлова, Леваневского и Камышовском шоссе.