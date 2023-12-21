Президента можно будет выбрать онлайн

Электронное голосование на выборах Президента РФ 15-17 марта 2024 году будет организовано в 29 регионах страны, среди них Москва, Севастополь и республика Крым, сообщает ЦИК РФ.

«Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей», — сказала на заседании 20 декабря глава ЦИК Элла Памфилова.

На предстоящих выборах онлайн-голосование проведут: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также НАО и города федерального значения Севастополь и Москва.

Выборы будут проходить в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года. У избирателей будет возможность голосовать как лично, придя на участок, так и онлайн.

Если человек живет не по месту прописки, он должен начиная с 29 января зарегистрироваться в системе «Мобильный избиратель», чтобы заполнить бюллетень в регионе, где он будет находиться в дни выборов.