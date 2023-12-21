Пообещали помочь ветерану, которой соседи преградили доступ в туалет и на кухню

В Следкоме сообщили о проведении процессуальной проверки, почему 86-летняя Зоя Ивановна Марченко много лет живет в ужасных условиях. Из публикации в СМИ следует, что сосед старушки по коммунальной квартире перегородил ей доступ к воде и канализации.

«В.Н.Терентьев поручил Севастопольскому межрайонному следственному отделу провести процессуальную проверку на предмет халатности круга должностных лиц служб и ведомств, которые уполномочены были ранее разрешить данную ситуацию, тщательно изучить все доводы, озвученные ветераном, и принять меры к восстановлению нарушенных прав», — сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

История об ужасающих условиях жизни ветерана в доме «барачного типа» вызвала резонанс благодаря журналистам «Первого Севастопольского» телеканала. В сюжете рассказывается, что соседи женщины заложили проход в общем коридоре коммунальной квартиры, тем самым перекрыв ему доступ к санузлу и общей кухне. В комнате, в которой живет пенсионерка, очень холодно и сыро, а она сама одевается сразу в несколько кофт и даже дома ходит в шапке. Чтобы хоть как-то организовать свой быт, пенсионерка сделала пристройку к своей комнате — в ней располагаются импровизированные кухня и санузел. Вот только пристройку узаконить не получилось, поэтому газ туда не провели и З.Марченко для отопления покупает недешевый газ в баллонах.

Пенсионерка не сидела сложа руки и, несмотря на возраст, боролась за свои права, хотя дается эта борьба с огромным трудом — в быту женщине помогают соцработники. З.Марченко обращалась в суд, который еще несколько лет назад принял решение, что соседи должны демонтировать стену к общим помещениям. Вот только до сих пор этого так и не случилось.

По словам пенсионерки, ей приходится платить не только за газ в баллонах, оплачивать огромные счета за электроэнергию (комнату отапливают кондиционер и обогреватель), но также платить за общие помещения, которыми она не пользуется много лет.

Сейчас на пенсионерку обратили внимание городские власти. В своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал: «Нахожусь в командировке в Москве, поручил своему заместителю Александру Андреевичу Кулагину выехать сегодня к Зое Ивановне и разобраться, как можно помочь. Буду лично контролировать ситуацию».