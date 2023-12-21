По выходящим из берегам рекам и каналам ведут плановую работу

Река, протекающая через центр Балаклавы, вся забита бытовым мусором и заросла кустарником. Давно замусорен и дренажный канал в Любимовке, который начинается от сквера Софьи Перовской. Севприроднадзор об этом знает и пытается решить проблемы.

«По поводу Балаклавки: в этом году по поручению губернатора мы разрабатывали проект расчистки реки и в следующем году будем этим заниматься. Это что касается плановых работ. Но ежегодно перед паводком и в течение всего года мы обследуем водные объекты — реки, фиксируем места, где есть заторы и силами нашего подведомственного учреждения эти заторы устраняем. Балаклавка впадает в Балаклавскую бухту, если где-то возникает препятствие, происходит разлив», — объяснила в прямом эфире ЦУР директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, эта речка, действительно, нуждается в серьезной расчистке. Работы нужно выполнять по проекту, который прошел экспертизу. «Юридически половина пути уже пройдена», то есть, в следующем году, река Балаклавка будет приведена в нормальное состояние. Кроме того, периодически Севприроднадзор объявляет субботники и балаклавцы в них активно участвуют.

Второй вопрос касался дренажного канала в Любимовке, который начинается от сквера Софьи Перовской. Он также давно замусорен.

«По каналу в Любимовке: этот канал находится рядом со сквером, мы эту проблему видели и в прошлом году проводили расчистку канала в формате субботника. После шторма, который был не так давно, территорию сквера затопило. Севприроднадзору и департаменту транспорта было дано поручение губернатора выполнить работы по расчистке. Работы выполняются уже вторую неделю, включая выходные дни», — рассказала директор департамента.

Выяснилось, что канал в Любимовке был бесхозным и сейчас он будет передан на баланс подведомственному учреждению Севприроднадзора. По словам Ю.Гавриловой, в Севастополе очень многие гидротехнические сооружения, построенные еще в советское время, не были ни за кем закреплены. Раньше эти каналы использовались для полива сельскохозяйственных угодий, а потом долгие годы были заброшены и сейчас находятся в аварийном состоянии.

«Такие водные объекты постепенно выявляются. 90% уже выявлено. Те, которые еще выявляются, правительство передает нам на баланс и мы начинаем плановую работу, оформляем документацию и планируем ежегодные работы. В этом году были расчищены практически все водоотводные каналы на гидротехнических сооружениях, на дамбах, на прудах. Мониторинг состояния прудов проводится постоянно, особенно когда идут обильные паводки. Такая же работа будет организована и по каналу в Любимовке», — пояснила Ю.Гаврилова.