Отремонтировали дорогу в Крым по новым территориям

Завершен ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов вдоль Азовского побережья. В этом году обновили около 200 километров автотрассы.

«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Ещё 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы»,– заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, также специалисты ГК «Автодор» отремонтировали семь мостов в составе трассы, обустроили 43 остановки, 14 километров барьерного ограждения и установили около двух тысяч дорожных знаков.