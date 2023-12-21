Экс-эксперта дептранса оштрафовали за взятки
Суд вынес приговор бывшей сотруднице дептранса Севастополя за взятки при приемке работ во время реконструкции моста через суходол на пр.Гагарина. Ее оштрафовали на два миллиона рублей и попросили возместить ущерб в размере 850 тысяч рублей.
Главный специалист-эксперт отдела управления дорожного хозяйства департамента транспорта должна была контролировать и принимать работы по реконструкции моста через суходол. По госконтракту стоимостью 6,6 млн рублей субподрядчик обязывался заменить окна в домах и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту. Окна должны были быть вентиляционными клапанами на общую сумму 850 тысяч рублей. Предполагалось, что эти меры позволят избавиться севастопольцам от дорожного шума.
Вот только клапаны установлены не были. Зато в феврале и мае 2020 года дорожный эксперт подписала документы о приемке работ по их якобы установке. Взамен она попросила у субподрядчика служебный автомобиль во временное, но безвозмездное пользование стоимостью более 700 тыс. рублей. Была еще одна просьба — оплатить ремонт ее личного автомобиля на сумму более 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Директор коммерческой организации согласился и исполнил требования дорожного эксперта. Благодаря прокурорской проверке во взаимодействии с УФСБ России по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело. В феврале 2023 года дело было передано в суд, а в декабре был вынесен приговор.
«Ленинский районный суд Севастополя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2 млн 10 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух лет. Также суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора района о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением, в размере свыше 850 тыс.ячрублей», — рассказали в прокуратуре.