Драконы Черного моря

Представьте, в Черном море обитают драконы, и они действительно опасны для человека!

Ну, называть эту рыбу громко драконом было бы чересчур, ей больше подойдет слово дракончик, но только в связи с размерами. Самый большой экземпляр может достигать 30 сантиметров, однако чаще всего они бывают куда мельче.

Но это нисколько не уменьшает опасности, которую может нести рыба. В этом смысле морской дракончик и есть самый настоящий дракон, входящий в первую и единственную десятку обитающих на земле драконов.

Опасные колючки

— Наш морской дракончик — самая ядовитая рыба Черного моря и самая опасная для человека, — рассказал «Севастопольской газете» ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, руководитель ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана», кандидат биологических наук Сергей Царин.

По его информации, смертельных случаев не было, но в самом плохом варианте, в случае укола морского дракончика, человек может до месяца провести в больнице. Результатом укола становится очень сильная, ничем не унимаемая, боль в области укола, может быть головная боль, рвота, головокружение и даже судороги и нарушение дыхания. Дело в том, что эта рыба — обладатель двух спинных плавников, притом, что у большинства рыб он один, разве что у тресковых их может быть три.

Так вот, три ядовитые колючки первого спинного плавника имеют более темный, почти черный цвет, также имеются опасные шипы и на жаберной крышке рыбы, они-то и могут уколоть человека больно и с последствиями.

— Большинство биологических ядов имеют белковую природу, а белки, как известно, начинают денатурировать при температуре 45 градусов. Поэтому, в случае укола рекомендуется незамедлительно обработать поврежденное место горячей водой – не кипятком, понятное дело, а той температуры, что терпит кожа, это позволит значительно облегчить боль, – заметил ученый.

Морской дракон – не единственный ядовитый обитатель Черного моря, еще есть скорпена (морской ерш), морская корова, наконец, хвостокол (морской кот). Однако по степени ядовитости морской дракон — явный хэдлайнер.

Да он и сам боится!

Как выяснилось, морской дракончик обитает на песчаных или илисто-песчаных грунтах, на глубине от 20 до 50 метров. Этот вид широко распространен, рыб можно встретить не только в Черном море, но в Средиземном, Балтийском и в Восточной Атлантике. Столь широкое распространение не делает дракончика уникальным или редким, он не занесен ни в одну Красную книгу.

Предпочтения рыбки исключает его появление в зоне галечных пляжей. К тому же, присутствие человека ему точно не нравится, рыбка старается держаться подальше от людей. Как говорится, к взаимному удовлетворению.

А вы дракона ели?

А вот наш эксперт ел, и это еще один нюанс, о котором он рассказал. Оказывается, мясо морского дракончика вполне может стать кулинарным ингредиентом. Если ядовитые части (плавники и жаберные крышки) о-о-очень аккуратно удалить, то дракона можно засолить, пожарить, запечь или приготовить из него уху — в кастрюле дракон, совершенно точно, не опасен!