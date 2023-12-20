Вынесен приговор за разрушительный капремонт «Ракушки»

За повреждения и уничтожение элементов летней эстрады на Приморском бульваре заказчик капитального ремонта выплатит городу 25,5 млн рублей.

Собранные следственными органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору ГБУ культуры города Севастополя «Андреевский дворец культуры» Алану Саламову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и повреждении объекта культурного наследия — комплексного памятника истории, архитектуры и садово-паркового искусства «Приморский бульвар», сообщила пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.

Сотрудниками следственного комитета установлено, что в 2019 году на основании заключенных Андреевским дворцом культуры госконтрактов была разработана проектно-сметная документация на капремонт «Ракушки» — зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба. Однако в контрактах не было обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, согласованных с Севнаследием. И руководитель ГБУК «Андреевский дворец культуры» знал об этом.

В июле 2020 года от имени госучреждения он заключил договор на выполнение капремонта, на основании чего были необоснованно выполнены и оплачены из средств городского бюджета работы на сумму более 21 млн рублей. На площадке летней эстрады построили аппаратную будку и амфитеатр, установили стойки для аппаратуры.

В сентябре 2020 года по требованию общественности ремонтные работы на объекте приостановили. Демонтаж построенного на «Ракушке» обошелся городу в сумму более трех млн рублей.

Нахимовский районный суд Севастополя признал виновным и назначил А.Саламову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением его права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на два года.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный прокуратурой гражданский иск правительства Севастополя о взыскании с виновного 25,5 млн рублей в счет компенсации причиненного городу ущерба.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Отметим, что «Ракушка» на Приморском бульваре каким-то образом оказалась принадлежащей Андреевскому дворцу культуры, расположенном в 40 километрах от центра Севастополя, хотя когда-то летняя эстрада была частью СЦКИ с ул.Ленина.