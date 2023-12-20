Волонтеры отвезут в окопы новогодние подарки

На призывы собрать новогодние подарки участникам СВО откликнулось невероятное количество севастопольцев. Деньги, вещи, детские рисунки присылали и жители других городов. Теперь все сюрпризы красиво упаковываются и понемногу отправляются на фронт.

Группа «Защитники Севастополя 2022» объявила новогоднюю акцию «Подарок в окоп» еще в начале осени. Бойцы с передовой составили своеобразные виш-листы, а волонтеры постарались максимально исполнить их просьбы.

«Уже первые подарки разъезжаются в блиндажи и окопы, парни радуются, подписывают открытки и, кто может, присылают фото или видео... Уже отданы подарки Синоптику, Навигатору, Соколу. Уехали подарочки Сварогу, Пламени, Дыму, Алмазу, Бентосу и Рогачу», — радостно сообщили волонтеры в соцсетяях.

Посылки — адресные, ведь запросы были совершенно разными. Некоторые бойцы скромно говорили, что будут рады любому подарку, другие просили спальники, теплую одежду, грелки, бинокли, зимнюю обувь, зарядные устройства. Были запросы и посложнее: коллиматоры, бронежилеты, тепловизоры (тот, который нужен, стоит около 60 тысяч рублей), дизель- и бензогенераторы.

Как рассказала руководитель волонтерского движения Любовь Шмиголь, стоимость подарков варьировалась от двух до 300 тысяч рублей, и все они касаются службы. Например, медики эвакуационных бригад просили жгуты, турникеты, гемостатики. Сейчас волонтеры получают первые отзывы от военнослужащих, которые уже получили свои подарки. Так, боец с позывным Бугай просил мотобур, чтобы не копать мерзлую землю лопатой, и вот этот мотобур он уже получил и был приятно удивлен.

Кстати, те, кто не присоединился к этой новогодней акции, могут еще успеть сделать доброе дело — еще не все подарки собраны и не все желания исполнены.

В декабре волонтерское движение выложило отчет: «Благодаря организациям, учреждениям, меценатам, предпринимателям и неравнодушным нашим участникам группы на сегодняшний день закуплено: 10 дизель-генераторов, пять бензогенераторов, один квадрокоптер, два комплекта резины на авто, 17 радиостанций, два прибора ночного видения, восемь автономных отопителей, тепловизор, 16 спальников, много медицины, термобелья, сапог, зимней формы, берц, термоносков, пауэрбанков, наборов ключей и т.д.».

Подразделение волонтерского движения «Полевая кухня» планирует помочь с подготовкой для военнослужащих праздничных угощений. У них амбициозные планы: отправить на передовую тонны оливье и булочек.

Подарки бойцам собирают школьники и учителя

Порадовать бойцов стремятся школьники, педагоги и даже воспитанники детских садов и их воспитатели. Севастопольская школа №32 не первый раз участвует в подобных акциях. Сейчас там собрали посылки для морпехов из 810-й бригады. А школа №33 объявила свою новогоднюю акцию: «Поздравь солдата с Новым годом — подари шоколадку».

«Подскажите по подаркам: как упаковать? Мы от класса купили подарок в окоп для Рыси (мобильную баню) и на оставшиеся деньги набрали всего по чуть-чуть: носочки, мыло, аптечного, вкусняшки. Для кого подписать коробку, тоже для Рыси, а он там с ребятами поделится? Или, может, другим ребятам?» — спрашивают в группе «Защитники Севастополя 2022».

Гуманитарную новогоднюю помощь собрали и воспитанники СШ (К) ЦСКА, Севастополя, ученики школы №39 и многие другие.

Нужно расфасовать полтонны конфет

На днях радостную новость сообщили и волонтеры Севастопольского благочиния: «С помощью добрых людей мы закупили 500 кг конфет и коробки для формирования сладких подарков детям, старикам и воинам в фронтовую зону. Теперь очень нужны рабочие ручки для фасовки!»

Руководитель пресс-службы благочиния Екатерина Виноградова, которая сама ездит с гуманитарной помощью в села, находящиеся рядом с линией фронта, поделилась своими впечатлениями и мыслями: «Вчера поймала себя на мысли, что декабрьская поездка самая радостная, потому что везешь с собой на фронт праздник. Везешь тепло, уют, ёлочки и игрушки, конфеты, подарки, везёшь немного радости и счастья. Но также понимаешь, что подготовка к ней самая тяжелая, самая затратная. Помимо того, что нужно собрать всегда, нужно привезти с собой подарки, ёлочки, игрушки и всё, чтобы эта радость и счастье состоялось. Привезти нужно много. Дети, старики, бойцы — каждому хочется подарить что-то теплое, домашнее, не про войну. Запах мандаринов, шуршание конфетных фантиков, вкусный чай, колбаска, ёлочка, блестящий дождик — так хочется, чтобы в каждом пусть холодном и еле освященном свечой окошке был хоть чуть-чуть, но праздник».

Помощь всё еще нужна от каждого из нас. И её нужно много. Связаться с волонтерскими группами можно через их телеграм-каналы.