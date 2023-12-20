Определили порядок предоставления субсидии инвестору газовой заправки

Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству заправки транспортных средств природным газом на территории Севастополя, выплатят субсидию в размере 36 миллионов рублей.

Порядок предоставления такой субсидии был определен 19 декабря на заседании городского правительства.

Как сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев, средства субсидии пойдут на возмещение затрат, понесенных юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты на территории Севастополя. Деньги выделены из федерального бюджета и будут направлены индивидуальным предпринимателям, построившим газовую заправку в 2023 году.

В Севастополе сейчас две газозаправочные станции: на Камышовском шоссе у ТЦ «Метро» и на Лабораторном шоссе. Последняя введена в строй летом 2023 года. Федеральные средства, о которых идет речь, как раз предназначены ее инвесторам.