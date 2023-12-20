Начали проектировать Мемориальный комплекс защитникам Севастополя на мысе Хрустальный

Проектно-изыскательские работы должны быть завершены к концу следующего года, а строительство нужно закончить за два года.

Правительство Севастополя заключило контракт с единственным поставщиком — московским ООО «Метрополис» на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1943 годов».

За 121,3 млн рублей за 2024 год сотрудники «Метрополиса» должны провести инженерные изыскания и разработать полный пакет документов: проектную, сметную и рабочую документации, а также получить положительное заключение госэкспертизы.

Мемориальный комплекс защитникам Севастополя планируется как трехэтажное здание с двумя подземными этажами. Там разместят непосредственно музей с подсобными, вспомогательными и техническими помещениями, а также бельведер и атриум, выставочные залы, кинотеатр, мультимедийный Пантеон Славы, помещения для лекций, кафе, сувенирный и книжный магазины, административные помещения, медицинский кабинет, государственный туристическо-информационный центр, подземный паркинг на 231 машину.

В контракте указано, что на территории предполагаемого строительства мемориального комплекса расположен объект культурного наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов, в том числе участок батареи №8 периода Крымской войны. Для него проектировщики должны разработать раздел по сохранности и согласовать документ с Севнаследием.

Проект должен быть готов к концу 2024 года, а само строительство ориентировочно начнется в 2026 году.

Мемориальный комплекс разместится на мысе Хрустальный в непосредственной близости от оперного театра, хореографической академии, художественной галереи. Это современный культурный комплекс, строящийся по поручению Президента России в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя».

В документе указано, что при разработке документов необходимо руководствоваться концепцией архитектурного облика мемориала защитникам Севастополя, разработанной Архитектурным бюро «Остоженка».

Открытый конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальный проводился в прошлом году. Концепция должна была отразить особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории, а также учесть «варианты консервации, музеефикации или приспособления части объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов». Организовал конкурс департамент архитектуры Севастополя при поддержке фонда «Национальное культурное наследие». Победителем стало АБ «Остоженка».

Четыре культурных кластера

Создание культурных кластеров во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе началось по поручению Президента, данному в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Их проекты включают в себя музеи, театры, учебные заведения культуры, интернаты для проживания учащихся, а также многоквартирные жилые дома для сотрудников кластера.

В Севастополе из всего задуманного пока построен только жилой дом для культурной элиты.