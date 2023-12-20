Может обрушиться и Красный спуск

Половину склона на Красном спуске несколько лет назад укрепили металлической сеткой, а оставшаяся часть продолжает обрушаться на дорогу.

Укрепление оползневого участка вдоль Красного спуска сеткой обошлось городу в 30 миллионов рублей. А на оставшейся части борьбу с камнепадом провели проще и дешевле — примыкающую к склону полосу дороги просто огородили оранжевыми столбиками.

С тех пор ситуация на Красном спуске явно ухудшилась. Последнее стало очевидно после недавних ливневых дождей, во время которых со склона вода лилась водопадом через промоины в подпорной стене.

На ее критически аварийное состояние «Севастопольской газете» в очередной раз указали читатели. Осторожно заметим, что так уже было в апреле 2023 года, когда жители начали бить тревогу из-за первых признаков сползания склона вдоль спуска на улице Адмирала Октябрьского... Нынешняя ситуация, похоже, складывается похожим образом.

«Севастопольская газета» отправила информационный запрос в департамент городского хозяйства с просьбой рассказать, планируется ли укрепление склона на Красном спуске и когда именно? Мониторит ли горхоз аварийное состояние данного участка и каковы перспективы выполнения работ по ремонту подпорной стенки?

Интересно, что полученный ответ весьма напомнил тот, что полгода назад был получен из того же департамента, но касался спуска на Адмирала Октябрьского. Перво-наперво в горхозе напомнили о Соглашении между правительствами Севастополя и Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24.11.2018 года, в рамках которого и выполняются ремонты, реставрации и восстановления подпорных стен на территории Севастополя.

Далее сообщалось, что специалисты ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» 11 декабря 2023 года выехали на объект для обследования подпорной стены по адресу Красный спуск.

«В настоящее время принято решение о необходимости привлечения экспертной организации с целью проведения обследования подпорной стены, по результатам которого будет предоставлено заключение и определены мероприятия по недопущению дальнейшего обрушения подпорной стены. На основании вышеизложенного сообщаем, что после проведения обследования экспертной организацией и выполнения указанных выше мероприятий, будут определены сроки начала проектно-изыскательских работ с целью выполнения мероприятий по реконструкции подпорной стены, ограждающей склон, выходящий на Красный спуск», — сказано в ответе на запрос «Севастопольской газеты».

Так что, остается опять ждать и надеяться, что сильных дождей и прочих катаклизмов не будет.