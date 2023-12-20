Из Бердянска запустят пассажирские паромы на Керчь

Власти Запорожской области планируют в 2024 году запустить морские пассажирские перевозки между Бердянском, портом «Кавказ», Керчью и Приморском-Ахтарском.

Об этом на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, где проходит День Запорожской области, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий.

«Бердянский порт — это наша жемчужина: логистическая экономическая и транспортная с точки зрения пассажирского транспорта, — цитирует Е.Балицкого ТАСС. — В следующем году мы планируем запустить первые паромы с Бердянского порта, чтобы они могли ходить на порт Кавказ, на Керчь, Приморск-Ахтарск, соответственно связать Запорожскую область с Крымом».

Глава региона также отметил большое значение порта для экономики Запорожской области и планы по увеличению объемов перевалки.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.