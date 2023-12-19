Выделили средства на компенсацию федеральных льгот на коммунальные услуги

Кабмин РФ направит в регионы более одного миллиарда рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ. Севастополь на эти цели получит 159,5 млн рублей.

Ряд регионов получат более одного млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

На компенсацию расходов в 2023 году средства будут направлены в 25 регионов. Севастополь получит из них 159,5 млн рублей.

Средства будут направлены на социальную поддержку федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

«Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — указывается в сообщении.

Всего на такие компенсации в этом году предусмотрено около 105 млрд рублей.

По данным отделения фонда пенсионного и социального страхования Севастополя, по состоянию на 1 декабря текущего года в городе зарегистрировано 35 299 человек, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.