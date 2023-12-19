В Художественном музее рассказали о друзьях Маленького принца

В Севастопольском художественном музее им.М.П.Крошицкого (в экспозиционном зале кинотеатра «Москва») в день Святого Николая открыли камерную выставку «Друзья Маленького принца». Дело в том, что восемьдесят лет назад, в 1943-м году, вышла в свет сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Рассказать об этом необычном произведении, написанном французским писателем, художником и военным летчиком, решили самым маленьким, для чего организовали выставку современных севастопольских художников, с их представлением о сказке и ее героях.

Как известно, с таинственным мальчиком, оказавшемся на безлюдном астероиде, Сент-Экзюпери подружил Летчика, потерпевшего крушение самолета посреди пустыни, Лиса и Розу.

История дружбы каждого из них с Маленьким Принцем – это отдельная сказка, завораживающая своей таинственностью и волшебством, а еще рассказом о чистоте чувств и помыслов, столь свойственных маленькому человеку.

Севастопольскую художницу Екатерину Луганскую впечатлила история дружбы с Розой, она подписала свою работу так: «Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться».

Надежда Терехина представила загадочную работу «Звездный шарф Маленького принца», которая как она рассказала, получилась в результате случайного наложения двух фотокадров. Это тот самый случай, когда техническая ошибка привела к интересному и необычному результату.

– Благодаря этой технологии я ищу то, чего нет, всматриваюсь в то, что нас окружает, делаю несколько кадров и понимаю, что из реального можно создать гениальное, а из каждой обыденной вещи вынести нового себя, – рассказала Н.Терехина.

В картине Владимира Новикова – размышления о земле и о космосе, наполненном человеческими чувствами и планетарной перспективой. Герой его картины – мальчик, вглядывающийся в горизонт в надежде услышать смех Маленького принца, живущего на далекой звезде.

Нана Деменкова и вовсе попробовала дописать сказку – интересно же, на какой планете оказался Маленький принц после того, как покинул свой астероид.

Севастопольская художник-кукольница Наталья Зозина представила Розу в скульптурном образе девушки, а мастер по керамике Ксения Мелькова создала экспозицию «Растет голубая роза».

Отдельный художественный образ —Лис, ему посвящены акварели Елены Мельковой. Это ведь Лис научил Маленького принца верности, а еще быть в ответе за близких и любимых.

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», – сказал Сент-Экзюпери всему человечеству устами Лиса восемьдесят лет назад, эти слова не потеряли своей актуальности и сегодня.