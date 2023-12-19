Строителей-мостовиков поблагодарили за восстановление Крымского моста

В Министерстве транспорта России отметили строителей балаклавской марины, принимавших участие в восстановлении моста через Керченский пролив, поврежденного в результате удара беспилотников.

Мостовиков ПАО «Мостотрест» за добросовестный труд от имени министерства поблагодарил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено. «Был счастлив лично вручить благодарности нашим специалистам. Сотрудники ПАО «Мостотрест» стали частью большой команды, которая работала над восстановлением Крымского моста после террористических атак ВСУ», — сообщил чиновник в соцсети.

Он также отметил, что благодаря труду и опыту строителей восстановительные работы были выполнены оперативно и на высоком уровне.

В ночь на 17 июля 2023 года Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Предыдущий террористический акт на мосту был совершен киевским режимом в октябре 2022 года — был взорван грузовик со взрывчаткой.

ПАО «Мостотрест» — одна из крупнейших компаний России в области строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов и путепроводов. С весны 2022 года Мостотрест ведет строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте.