Рождественские ангелы слетелись на ёлку в Херсонесе

Три сотни ангелов сделали на конкурс дети и мастерицы из Севастополя, Крыма, Казани, Волгограда и других городов.

Конкурс на создание рождественского ангела своими руками музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявил 10 ноября. Он проводится впервые. Участвовать в нем могли как маленькие дети, так и взрослые мастера. Только из севастопольского детского сада №81 представили на суд жюри 14 ангелочков, которые сделали дети с помощью родителей.

Ангелов присылали в Херсонес и мастерицы из других городов. Например, рукодельница из Волгограда Надежда Жданкина прислала традиционного ангела — с крыльями, нимбом и колокольчиком, а мастерицы из Симферополя Оксана Мыкало — ангела-морячка, одетого в тельняшку.

«В канун Рождества Христова, в Херсонес — колыбель православия, слетелись более трехсот ангелов со всей страны! Среди участников — Волгоград, Казань, Москва, Севастополь, Крым. Все эти авторские игрушки стали настоящими музейными экспонатами и украсили праздничные ёлки Херсонеса», – рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Жюри определяло победителей в трех возрастных категориях: до 10 лет, от 11 до 18 лет и от 19 лет и старше. Всего выбрали девять победителей, которые получат ценные призы. Остальных участников ждут благодарности от музея — заповедника.

Приглашают на новогоднюю экскурсию с мастер-классом

В Херсонесе объявили о проведении новой тематической экскурсии — «Новогодние истории в Херсонесе», рассказывающей, как отмечали Новый год в Древней Греции, Риме и Византии.

«Вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению елочной игрушки, который пройдет в нашем теплом и уютном шатре. Участвовать можно всей семьей, а после — подарить игрушку, сделанную собственными руками, друзьям или украсить свою новогоднюю елочку», — сообщили в музее-заповеднике.

Экскурсия по городищу займет час, а роспись керамического колокольчика или амфоры — 30 минут. Стоимость билета: взрослый – 800 руб.; детский – 550 руб. Возможна оплата по Пушкинской карте.