Построят новую канатную дорогу на Ай-Петри

«Мы проектируем новую канатную дорогу [на Ай-Петри], готовим проект. Сейчас нам нужно, чтобы заповедник включился и помог, потому что там очень сложное прокладывание маршрута. Долго искали подрядчика, чтобы спроектировать, потому что всегда западные проектировщики были. Как только мы ее реализуем, это будет, по сути, первый крупномасштабный российский проект. Очень рассчитываем, что в 2026 году она заработает — года два на строительство уйдет и год на проектирование», — , сообщил ТАСС генеральный директор курорта Самвел Саруханян.

Он уточнил, что проектная мощность канатной дороги карусельного типа составит три тысячи пассажиров в час. Поездка будет доступна не только клиентам курорта, но и прочим туристам.

Существующая канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» — маятникового типа, была построена еще в советское время, но ее пассажиропоток невелик. Сейчас она не функционирует. Ранее власти Крыма сообщали, что инвестор проведет ее реновацию, планируемый объем вложений составит 150 млн рублей.

Гора Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей курортной столицы Крыма — Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма.