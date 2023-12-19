На площади и проспекте Нахимова открыли праздничные ярмарки

Десять деревянных палаток в виде домиков, украшенных новогодними гирляндами, как и год назад, выстроили в ряд, с видом на левый профиль и спину адмирала Нахимова. Около елки уже расположилось кафе «Улыбка», где три недели обещают продавать чай, кофе, глинтвейн, блины, шашлыки.

Эти палатки и есть праздничная новогодняя ярмарка, которая открылась 19 декабря и будет работать до 8 января включительно. Ярмарка будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00 (в новогоднюю ночь до 4.00). Другое дело, что в самый первый день с открытием несколько задержались, объяснив это сложностями заезда на площадь.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксении Казанджиевой, второй торговой площадкой стала территория между Дворцом детского и юношеского и творчества и Севастопольским аквариумом на проспекте Нахимова, там обещают торговать сувенирами местных ремесленников и елочными игрушками.

Основной предмет торговли на площади Нахимова – леденцы и пряники, которые на ярмарки уже представлены несколькими производителями.

Участников ярмарки определили в результате рассмотрения заявок в ГУП «Оптово-розничных рынков», с учетом специализации соискателей. Всего поступило примерно 30 заявок, из которых выбрали подавших первыми.

Ничего новенького, по сравнению с прошлым годом, организаторы не обещают. Разве что на этот раз не привез свою продукцию подмосковный завод стеклянных елочных игрушек. Причина – представление их на московской ярмарке «Россия».

Вместо них игрушками будет торговать местная фирма, правда, это уже не будут стеклянные шары, сосульки и колокольчики.

По словам К.Казанджиевой. участники арендуют ярмарочные места на платной основе.

– Торговать будут, в основном, фаст-фудом, а цены, как и по всему городу, – пояснила К.Казанджиева, предположив, что, несмотря на традиционность, предприниматели все-таки смогут чем-то удивить и порадовать горожан. Чем именно, чиновница пока не знает.

Более подробно о представленных на ярмарке товарах «Севастопольская газета» поинтересовалась у самих предпринимателей.

Индивидуальный предприниматель Наталья Кручевская «Бухта ремесел» представила изделия традиционных народных ремесел и художественных промыслов. Игрушки выполнены в различных ремесленных техниках: из глины в стиле дивеевской, текстильные, стеклянные, гончарные, деревянные. Последние, в частности, представлены деревянным Щелкунчиком, выполненным мастером Александром Шаталиным.

Директор пекарни «Севастопольский пряник» Елена Сушкова рассказала, что в ее палатке торгуют брендированными медово-имбирными пряниками.

– Мы продаем пряники-обереги с изображением Памятника затопленным кораблям, который приносит счастье и удачу нашему городу и гостям. Также мы подготовили пряники с изображением дракончиков – символом Нового года по восточному календарю, с пожеланием здоровья, счастья, мира и любви. Еще один вид нашей продукции – любимые детьми расписные пряники с изображениями елок, новогодних игрушек, – описала свою продукцию Е.Сушкова. По ее словам, цена на пряники социальная – от 50 до 100 рублей за штуку.

Как пояснила предприниматель, на предприятии разработана специальная рецептура теста, с гарантией вкусности и полезности производимого продукта.

Глазурь также натуральная, ее особенность в специальном использовании яичного белка. «Севастопольский пряник» ежедневно обещается проводить мастер-классы для детей.

Пока особым разнообразием и выбором праздничная ярмарка не отличается, правда, в назначенный срок открылись всего несколько палаток, так что составить целостное впечатление пока не получилось.