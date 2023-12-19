Морское судно на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», изготовленное на судостроительном заводе «Море», спустили на воду в Феодосии. Как сообщает ТАСС , судно получило название «Керчь».

«Сегодня на судостроительном заводе «Море» в Феодосии спущено на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», которое получило название «Керчь». Поздравляю с этим событием коллектив предприятия — настоящих профессионалов, способных выполнять как гражданские, так и военные задачи любой сложности. В ближайшее время совместно с федеральным центром проработаем возможность размещения на заводе дополнительных заказов и увеличения объема производства», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Генеральный директор судостроительного завода «Море» Олег Флусов сообщил на церемонии, что на воду спущена «пятая «Комета 120М», в серии она крайняя». По его словам, эти суда на подводных крыльях смогут использовать для перевозки пассажиров уже в навигацию 2024 года.

АО «Судостроительный завод «Море» — одно из старейших судостроительных предприятий Крыма. Предприятие специализируется на строительстве быстроходных судов и кораблей с динамическими принципами поддержания: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.