Дорогу от Бахчисарая до Ялты начнут ремонтировать весной

Началась подготовка к ремонту автомобильной дороги Бахчисарай-Ялта. Основные работы начнутся в марте и, предположительно, продлятся до декабря 2024 года.

На время проведения ремонта на дороге будет осуществляться реверсивное движение.

«В рамках данного контракта предусмотрен ремонт дороги от села Соколиного через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. На данный момент погодные условия не позволяют вести полноценно строительно-монтажные работы», — сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

В настоящее время из-за разрушения дорожного полотна проезд со стороны Соколиного закрыт до плато Ай-Петри. Со стороны Ялты проезд на плато открыт.

Предстоящий капитальный ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900 был включен в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Рабочие отремонтируют дорожное полотно на всем участке, а также проведут ремонт с частичным восстановлением водопропускных труб и водоотводных лотков. Кроме этого, планируется устройство защитных инженерных сооружений и ремонт существующих.

Всего на ремонт дороги до Ай-Петри со стороны Бахчисарая планируется потратить три миллиарда рублей, в том числе на аварийный участок Соколиное – Ай-Петри, который был разрушен оползнем в прошлом году, 756 млн рублей.