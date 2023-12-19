Четыре ночи будут перекрывать дорогу у школы «Экотех»

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 7-м км дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта» будет ограничено движение транспорта на участке от дома № 49Б на Камышовском шоссе до кольцевой развязки, сообщили в департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с 22 по 26 декабря каждую ночь с 22.00 до 6.00.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Надземные переходы на Камышовской объездной дороге рядом с остановкой «Ул.Амет-Хана Султана» у поворота к ТЦ «БУМ», у остановки «Ул.Комбрига Потапова» рядом с Фиолентовским кольцом и на остановке «Электроремонтный завод» — напротив школы «Экотех» должны достроить до конца 2023 года.