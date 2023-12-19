Будут исследовать культуру варваров Белогорского района

Речь идет о совместном научно-исследовательском проекте музея-заповедника «Неаполь Скифский» и Института археологии Крыма РАН, который поддержал Российский научный фонд. Последнее позволит в 2024-2025 годах провести обширные археологические исследования горного массива Кубалач в Белогорском районе полуострова.



На территории Кубалач уже проводились раскопки в 2015-2018, 2020 годах, тогда были открыты десятки варварских крепостей и могильников, которые демонстрируют беспрецедентное заселение региона в эпоху эллинизма, римское время и раннее средневековье. Экономическое развитие могло происходить за счет развития террасного земледелия, отгонного скотоводства, а также торговли с античными городами-государствами Северного Причерноморья.



Как сообщается, смысл нынешнего проекта – в создании локальной геоинформационной системы, с включением в нее всей информации об открытых археологических объектах, топографических карт и спутниковых снимков, а также данных современной аэрофотосъемки. Еще один плюс реализации задуманного – обеспечение государственной охраны археологических памятникам региона.