Будут исследовать культуру варваров Белогорского района
Речь идет о совместном научно-исследовательском проекте музея-заповедника «Неаполь Скифский» и Института археологии Крыма РАН, который поддержал Российский научный фонд. Последнее позволит в 2024-2025 годах провести обширные археологические исследования горного массива Кубалач в Белогорском районе полуострова.
На территории Кубалач уже проводились раскопки в 2015-2018, 2020 годах, тогда были открыты десятки варварских крепостей и могильников, которые демонстрируют беспрецедентное заселение региона в эпоху эллинизма, римское время и раннее средневековье. Экономическое развитие могло происходить за счет развития террасного земледелия, отгонного скотоводства, а также торговли с античными городами-государствами Северного Причерноморья.
Как сообщается, смысл нынешнего проекта – в создании локальной геоинформационной системы, с включением в нее всей информации об открытых археологических объектах, топографических карт и спутниковых снимков, а также данных современной аэрофотосъемки. Еще один плюс реализации задуманного – обеспечение государственной охраны археологических памятникам региона.
«Реализация проекта позволит в полной мере открыть для археологической и исторической науки новый регион Крыма, густонаселенный в эпоху эллинизма и римское время . Его расположение в крымских предгорьях не случайно: вдоль горного хребта в восточном направлении проходил в древности транзитный сухопутный маршрут в Боспорское царство, на торговые и культурные отношения с которым в основном и были ориентированы поселения Кубалача», – заявляют ученые.
Горный массив Кубалач считается новым феноменом археологии Крыма IV в.до н.э. – V в.н.э..