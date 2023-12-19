«Бахчисарайский фонтан» покажут в Москве

«Пушкин бывал в Крыму, бывал в Севастополе и на обратном пути, остановившись в Бахчисарае, он вдохновился той легендой, которую ему там поведали о последнем султане Крыма, о Хан-Гирее. Наш театр танца построен на лексике бального танца, что позволяет артистам нашего коллектива раскрывать большое количество хореографических стилей», — рассказал на пресс-конференции в московском офисе ТАСС директор театра Александр Елизаров.

Сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева, которая также присутствовала на пресс-конференции, уточнила, что Пушкин в Крыму побывал в 1820 году, в сам Севастополь не заезжал, но посетил Фиолент, Георгиевский монастырь и Балаклаву, после чего вернулся в Бахчисарай. Чуть позже, в 1823 году он написал «Бахчисарайский фонтан» — как раз в этом году произведению исполнилось 200 лет.

По словам А.Елизарова, сейчас вся труппа театра полным составом находится в Москве. В том числе, в столицу приехало несколько фур с декорацией и техникой. Благотворительный спектакль будет подарком московским зрителям от севастопольцев. Над спектаклем работала целая группа балетмейстеров под руководством режиссера Дарьи Чумаковой.

«Мы, конечно, далеко ушли за рамки бального танца, продвигая себя в направлении и восточного танца и фламенко, историко-бытового танца, современного танца. Перед нами стояла задача раскрыть потенциал восточного танца во всей его современной технической сложности, окунуться в историю крымскотатарского народа и их индивидуального фольклора, показать историко-бытовые танцы, мазурку, полонез. Дуэты основных героев поставлены на основе лексики бального танца. Для нас это достаточно сложное произведение», — рассказал А.Елизаров.

Он уверен, что спектакль получился «удивительно современным» и даже маленький ребенок без либретто сможет понять ту большую, хотя и трагическую любовь, которую покажут в спектакле. Представление состоится на сцене киноконцертного зала «Москва», а уже на следующий день артисты поедут домой в Севастополь.