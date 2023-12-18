Вынесен приговор мошеннице, проводившей «крупные розыгрыши» среди пенсионеров

Крымчанку, которая создала преступную группу для обмана пенсионеров, приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. Мошенники заманивали пожилых людей «крупным розыгрышем» и просили их передать на «временное хранение» свои сбережения.

«Крупные розыгрыши» в Севастополе мошенница начала проводить еще в 2019 году. К себе в помощь она позвала своего сожителя и двух знакомых женщин. Подельники под видом торговых представителей сообщали престарелым людям, что те стали участниками лотереи. Но для получения награды было одно условие: пенсионеры должны были «временно» передать все свои сбережения. Обратно вместо настоящих купюр обманутые люди получали нарезанную бумагу в запечатанных конвертах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Всего с июня 2019 года по февраль 2020 года преступникам удалось «разыграть» четырех пенсионеров на сумму более 1,2 млн рублей. В декабре 2020 года трем мошенникам был вынесен приговор. Ущерб пожилым людям был частично возмещен еще во время следствия и частично взыскан по приговору суда. Вот только организатор группы скрывалась и ее удалось задержать только в декабре 2022 года. Оказалось, что за время пока она убегала от закона, 44-летняя женщина увлеклась марихуаной.

«По месту проживания организатора группы в Бахчисарайском районе Республики Крым обнаружена мариухана, которую она хранила для личного употребления», — рассказали в пресс-службе.

К одному уголовному делу «Мошенничество организованной группой» присоединилось еще и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновной наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.