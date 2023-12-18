Водопад Учан-Су оказался на почти 16 метров выше

Знаменитый крымский водопад Учан-Су перемерили и установили, что он выше, чем считалось прежде.

Вопрос о высоте знаменитого водопада Учан-Су в очередной раз возник после недавних восстановительных противооползневых работах, которые проводил Ялтинский отряд «Крым-Спас».

Тогда объединенной дирекцией ФГБУ «Заповедный Крым» было решено уточнить реальную высоту водопада. Напомним, что до недавнего времени в путеводителях по Крыму значилась цифра в 98,5 метров, и эти данные считались официальными. Однако крымский турист и горный инженер Игорь Смирнов уже давно считал эту цифру требующей проверки. В своих умозаключениях он также ссылался на данные путеводителя по Крыму 1914 года, где речь шла о 50 саженях, что составляет 106,6 метра.

Перемерить водопад И.Смирнов пытался не раз. Так, в 2016 году с помощью спутниковых геодезических измерений было установлено, что высота водопада составляет 115,4 метра.

Весной 2017 года были проведены повторные замеры с использованием тахеометра, результат оказался равен 105,5 метрам. Правда, с оговоркой, что этот результат нельзя считать точным из-за приблизительно бравшейся точки отрыва водопада (на самых верх исследователи подниматься не стали).

Словом, цифры разнились, и поставить точку в этом деле было решено в 2023 году. Без разночтений в очередной раз не обошлось — первый результат измерений оказался равен 116 метрам, что также вызвало ряд сомнений, которые разрешились только после того, как свою помощь предложил председатель Крымского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Он собрал целую команду исследователей, в которую также вошел геодезист Вадим Сухоруков. Они-то и установили, что высота самого известно в Крыму водопада составляет... 114,1 метра.

Именно эта цифра теперь должна быть внесены во все справочники и путеводители по Крыму.