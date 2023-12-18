Ветераны-гидронавты предлагают сделать в Балаклаве подводный аттракцион

В холле хореографического центра «Радость» на стендах была развернута обширная экспозиция, рассказывающая об истории легендарной организации. Активным в прошлом ее сотрудникам — водолазам, аквалангистам, спасателям, а также военным и гражданским гидронавтам вручили грамоты. В заключении состоялся большой праздничный концерт.

— Данное мероприятие важно не только для Балаклавы и города-героя в целом, но и для всей страны. ЭПРОН — это абсолютно уникальная структура, которая была создана для спасения жизни на море и в процессе своей героической истории ее сотрудниками было совершено немало подвигов, — отметил депутат Законодательного собрания Севастополя от Балаклавы Павел Харламов.

По его словам, очень важно, что о памятных датах помнят, потому что именно память об этих подвигах является неотъемлемой частью исторического наследия Севастополя и Балаклавы.

«Принца» не нашли

История создания Экспедиции Подводных Работ Особого Назначения началась 17 декабря 1923 года. Местом ее первоначального базирования была выбрана Балаклава. Для подготовки кадров открыли курсы, а затем — школу водолазных специалистов.

— Экспедиция подводных работ особого назначения была создана для поиска и подъема золота с затонувшего английского корабля «Принц». С этой целью собрали группу водолазов и под руководством ГПУ начали поиски. Относительно их результатов есть несколько версий. Первая: золото было найдено и за этот счет произошла индустриализация нашей страны. Вторая: англичане сразу после гибели корабля подняли и увезли все сокровища. Еще одна версия, что изначально там ничего не было. Какая из них правдивая определить сложно, — рассказал генеральный директор «Музея гидронавтики» Александр Ганженко.

В 1920-е годы сотрудники организации полностью очистили севастопольские бухты от затонувших судов, боеприпасов и другого имущества, затопленного в годы Гражданской войны.

В годы Великой Отечественной войны спасателями Черноморского флота было поднято 675 кораблей и судов, 298 — снято с мели, обезврежено более трех тысяч тонн боеприпасов. После войны эпроновцы участвовали в очистке моря в районе Севастополя от затонувших барж и боеприпасов, подняли около четырех тысяч кораблей и судов.

Одновременно с появлением ЭПРОНа произошло и создание гидронавтики. Тогда была создана «камера Данилевского», которая стала прообразом всех остальных батискафов, с ее помощью была достигнута небывалая глубина погружения в 156 метров. В то время это был мировой рекорд.

Ветераны-гидронавты хотят участвовать в развитии Балаклавы

По словам директора «Музея гидронавтики», чтобы столетний период истории ЭПРОНа не исчез из народной памяти, ветераны водолазы и гидронавты подготовили ряд предложений.

Для этого «Союз гидронавтов» и «Музей гидронавтики» во взаимодействии с Севастопольским советом ветеранов-подводников в ближайшее время планирует провести общественные слушания по вопросу благоустройства и развития Балаклавы.

Ветераны сумели сохранить некоторые объекты исторического наследия — подводную лабораторию «Бентос», подводные аппараты «Омар», «Тетрис», «АС-20». В их личных коллекциях также много экспонатов. Настало время объединить всё собранное и сохраненное под одной крышей и создать в Балаклаве «Морской исторический музей».

В рамках формируемого туристического кластера, предлагается согласовать размещение в Балаклаве подводного аттракциона: на набережной Назукина пришвартовать подводную лабораторию «Бентос» и использовать ее как музей и как миникинозал, создавая в 5D формате виртуальное погружение под воду.

Кроме этого ветераны добиваются создания возле здания бывшего клуба ЭПРОНа и нынешнего дворца культуры Балаклавы «Аллеи героев», на площади 1 Мая хотят установить памятник водолазу ЭПРОНа в трехболтовом снаряжении, а на входе в бухту — водолазу с фонарем маяка в шлеме.

В бухте под водой намечено создать тренажер-аттракцион, имитирующий спасательные работы ЭПРОНа. Для этого необходимо разместить на дне различные затонувшие суда, самолеты, танки, которые будут подниматься водолазами на поверхность под наблюдением зрителей-туристов.

О том, возможно ли реализовать такие амбициозные идеи ветеранов ЭПРОНа «Севастопольская газета» поинтересовалась у депутата П.Харламова.

— Исполнительная власть города всегда открыта к разговору с общественностью. Идеи здравые, их надо обсуждать с населением и, конечно, я уверен, что какое-то решение будет принято. Потому что мысль увековечить память о героях ЭПРОНа разными способами на территории Балаклавы — это очень важно, — ответил депутат.