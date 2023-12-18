В школу не запрещено ходить с волосами любого цвета

Директора одной из школ Гагаринского района Севастополя оштрафовали за то, что она не допустила к занятиям ученицу с окрашенными в ярко-рыжий цвет волосами. Как выяснилось, руководитель образовательного учреждения самовольно придумала правила по поводу причесок учеников.

4 сентября 2023 года директор одной из школ Гагаринского района не пустила на уроки 15-летнюю ученицу девятого класса, которая покрасила волосы в ярко-рыжий цвет. Свои действия руководитель учреждения объяснила неким Положением о требовании к внешнему виду обучающихся, утвержденных ею же, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. В правилах, которые разработала директор, были ограничения, в частности, касающиеся причесок. Вот только эти требования не предусмотрены российским законодательством. Прокуратура внесла протест, после чего требования школы к внешнему виду учеников смягчили.

Также прокуратура возбудила в отношении директора школы дело об административном правонарушении. По решению суда руководитель учреждения образования оштрафована на 30 тысяч рублей.