Утверждены коммунальные тарифы на второе полугодие 2024 года

В следующем году рост тарифов на коммунальные услуги не должен превысить 10,6%. Соответствующий указ подписал губернатор Севастополя. Поднимать тарифы будут, как и было обещано, со второго полугодия 2024 года.

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2024 года вырастут по максимуму — на 10,6% — и составят 53,77 руб./куб.м и 35,18 руб./куб.м соотвественно. На газ также поднимут максимально — до 6183,42/1000 куб.метров (+10,6%).

За отопление придется платить на 9% больше прежнего — тариф 3080,93 руб./Гкал.

Тарифы на электроэнергию составят: в диапазоне до 150 кВт — 4,49 руб.*кВт (+8,7%), от 150 до 600 кВт — 4,82 руб.*кВт (+2,5%).

А вот вывоз мусора — «обращение с ТБО» — станет дороже лишь на 3%. Утвержденный тариф с 1 июля 2024 года — 500,40 руб./куб.м.

Как говорится в указе губернатора, повышение тарифов коснется всех проживающих в городе-герое жителей.

На сегодняшний день в Севастополе действуют следующие тарифы на услуги ЖКХ: холодное водоснабжение — 48,62 руб./куб.м; водоотведение — 31,81 руб./куб.м; отопление — 2826,55 руб./Гкал; электроэнергия: до 150 кВт — 4,13 руб.*кВт, от 150 до 600 кВт — 4,70 руб.*кВт; газоснабжение — 5590,80/1000 куб.м; обращение с ТБО — 485,82 руб./куб.м.

Предыдущий раз коммунальные тарифы в Севастополе поднимали 1 декабря 2022 года, а отчисления на капремонт — 1 января 2023 года.