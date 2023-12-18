Севморзаводу на восстановление выделили субсидию

Министерство промышленности РФ выделило 57 млн рублей из федерального бюджета на возмещение ущерба, понесенного в результате обстрелов ВСУ. Информация прозвучала 15 декабря на внеочередном заседании правительства. Правительство города приняло соответствующее постановление.

Средства будут получены в 2023 году

- Средства субсидии предполагается направить, чтобы покрыть ряд затрат промышленных предприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и компенсации затрат, связанных с дополнительными расходами в результате обстрелов со стороны ВСУ, — представил проект документа и.о.директора департамента экономического развития Алексей Попов.

По сути, Министерство промышленности РФ нас поддержало и выделяет дополнительные деньги Севморзаводу на покрытие ущерба и на дополнительные мероприятия, которые необходимо будет провести на заводе после известных событий, — уточнил губернатор Михаил Развожаев.