Растет заболеваемость covid-19

По состоянию на 18 декабря новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 355 человек.

По данным Роспотребнадзора, за истекшую неделю в Севастополе зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 22% выше чем на предыдущей неделе. При этом на территории Республики Крым заболело 388 человек — уровень заболеваемости относительно прошлой недели не изменился.

Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией особенно лицам группы риска — пожилым людям и с хроническими заболеваниями — рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Следует ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.