Президенту показали достижения Севастополя

Президент России Владимир Путин 17 декабря посетил стенд Севастополя на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Замгубернатора Мария Литовко рассказала главе государстве о масштабных высадках виноградников и об увеличении населения города.

— В 2015 году благодаря федеральной поддержке в нашем регионе высадили 150 га виноградников, сегодня у нас уже более двух тысяч га молодых лоз. Кстати, зона «Терруар» за первый месяц проведения выставки стала одной из любимых у наших гостей, — сообщила М.Литовко у стенда с бутылками.

Кроме того, вице-губернатор сообщила президенту, что население Севастополя с 2014 года выросло в полтора раза.

— В полтора раза? — удивленно переспросил В.Путин.

— Да. И ежегодно растет несмотря ни на что, — подтвердила М.Литовко.

М.Литовко показала президенту детский конструктор, который запускается в производство, и флаг 810-й бригады морской пехоты с подписями бойцов. Этот флаг недавно передали морпехи специально для выставки.

В.Путин осмотрел также стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Дагестана, Курской области и Калмыкии.

Крым отметил День региона на выставке «Россия»

На выставке-форуме «Россия» 15 декабря прошел День Республики Крым. Специально, чтобы рассказать о достижениях региона, на ВДНХ приехал глава РК Сергей Аксенов.

«Наши люди нацелены на результат. Мы стали маяком и для других регионов, тех исторических земель, которые так же, как и мы, вернулись домой в Россию», — подчеркнул глава республики. Несмотря на то, что Крым сегодня — это практически прифронтовой регион, крымчане выполняют все поставленные задачи с честью и достоинством.

Для посетителей выставки на крымском стенде подготовлена насыщенная и разнообразная программа: виртуальная экскурсия на фабрику мороженого, тематическая артзона «Дыши Крымом» с дегустацией крымских ароматов, мастер-классы, розыгрыши путевок, работа кинозала и выступления резидентов «Таврида.Арт», прием врача курортолога, работа «живых скульптур».

С.Аксенов рассказала журналистам о «фантастических изменениях» Крыма в последние 10 лет в составе России. Основные достижения тоже можно увидеть на экспозиции: был построен Крымский мост, современная трасса «Таврида» и новый терминал Международного аэропорта имени Ивана Айвазовского. А еще был обновлен Международный детский центр «Артек», открылись новые энергоблоки Таврической ТЭС, прошли глубокую модернизацию сферы здравоохранения и образования.

Также в этот день посетителей выставки ждал сюрприз: свадебные обряды юга страны. Свадебное представление продемонстрировал ансамбль «Подворье» Крымской государственной филармонии.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля. Свои экспозиции представляют все регионы России. В ближайшее время выставка встретит своего трехмиллионного посетителя. Счастливого гостя ждет поздравительное письмо от президента и торжественная церемония с вручением особого подарка.