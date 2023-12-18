Объекты культурного наследия изымут, чтобы продать

На заседании правительства Севастополя 15 декабря принято постановление об утверждении порядка проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия.

Как объяснил губернатор города, «в Севастополе есть ряд объектов культурного наследия, которые эксплуатировались ненадлежащим образом. В связи с этим возникает необходимость установления порядка изъятия этих объектов у частных собственников с целью сохранения их культурного и исторического значения».

Документом предполагается, что можно выйти с иском в суд, чтобы изъять культурно-исторический объект у нерадивого собственника. Следующий шаг — публичные торги, чтобы найти изъятому объекту нового хозяина. Дополнительного финансирования из бюджета для этих операций не потребуется, заверил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Тимур Кулиев.