Новогодних красавиц опять привезли издалека

Ели и сосны к Новому году на территорию Крыма и Севастополя, как и в предыдущие годы, привезли из Перми, Твери, Пензы, Валдая, Нижнего Тагила.

На площадке в сквере у рынка «Чайка» сосенки выставили сплошной зеленой полосой, да так, что сквер наконец-то выглядит вполне озелененным.

В продаже также миниатюрные наборные деревца, их собрали из отдельных хвойных веток — лапника и закрепили на небольших деревянных кругляках. Цена таких «деревьев» одна тысяча рублей.

Большие сосны продают по метражу, от 800 до тысячи рублей за метр. В ближайшие дни обещают подвезти со склада еще и ели — специально для любителей еще долго после Нового года заметать осыпавшиеся иголки.

Как рассказал «Севастопольской газете» один из продавцов, несмотря на установленную цену, ее все-таки можно считать договорной. Торговаться можно и даже нужно. Скажем, самую высокую сосну в 3,5 метра, продавец готов уступить за три тысячи или даже за 2800. Говорит: смотря по тому, «кто будет покупать, как будет разговаривать и улыбаться».

Торговать соснами и елками собираются до 31 декабря, с надеждой, что к Новому году весь товар удастся полностью продать, как это было в прошлом году. Тогда всё распродали уже 29 декабря! Правда, за год до того, деревца все же остались и после Нового года, их пустили на дрова.

Всего в Севастополе 18 декабря открыли 19 елочных базаров в разных районах города. Продавцы уверяют, что елок и сосен хватит всем.