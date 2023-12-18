Количество мест под рекламные конструкции увеличили втрое

Вместо прежних 110 рекламных мест под рекламные конструкции постановлением правительства Севастополя от 15 декабря в оптимизированную схему включили 363.

Согласно докладу и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, новая схема включает места для установки билбордов с автоматической сменой изображения в количестве 24 штуки, билбордов статичных в количестве 239 штук, сити-бордов – 17, сити-лайтов – 47, светодиодных экранов – 24, суперсайтов – 12.

– Новая схема позволит провести аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, – сообщила Ю.Шемонаева.

На том же совещании изменили правила размещения рекламных конструкций на территории Севастополя, а именно, установили перечень органов власти, с которыми согласовываются изменения и порядок согласования, уточнили перечень документов, необходимых для получения разрешений на размещение рекламных конструкции и порядок взаимодействия органов власти и МВД для пресечения самовольного размещения рекламных конструкций.

Еще одним нововведением стала методика расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города.

– Базовую ставку для расчета размера платы по договорам предлагается установить на уровне ½ части государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, то есть, в сумме 2500 рублей. Изменение платы по договору за второй и последующие годы предлагается установить в зависимости от уровня инфляции, – сообщила руководитель департамента.

По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, принятые документы позволят проводить аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города, а установленная стоимость адекватна Южному федеральному округу.

Отдельно рассмотрен вопрос об установлении конкретных сроков заключения с городом договоров на установку рекламных конструкций, в зависимости от применяемых технологий демонстрации рекламы.

В отдельных случаях сроки увеличиваются с семи до десяти лет.

– Если это будут видеомониторы, тогда там инвестиции большие и срок окупаемости больше, – прокомментировал предлагаемые нововведения губернатор М.Развожаев.

Комментируя доклад Ю.Шемонаева, М.Развожаев уточнил, является ли оговариваемое количество легитимных рекламных мест исчерпывающим легитимных количеством и получил утвердительный ответ.

Позже на своей странице в соцсети глава города объяснил увеличение втрое мест под рекламные конструкции тем, что «большинство из них не были оформлены официально».

Вводимые новшества, по словам М.Развожаева, помогут внедрить в городе современные подходы к наружной рекламе и обеспечат ему более привлекательный вид.