Дети постигают на игровой площадке, как устроен мир

В Симферополе открылась первая в Крыму детская научная площадка. На ней размещены игровые объекты по пяти тематическим направлениям науки: космос, экология, океан, музыка и агрономия.

«Научная площадка расположена на площади в две тысячи квадратных метров между Аллеей пионеров-героев и спортивной школой. Это уникальная, первая подобная в Крыму детская площадка, которая станет новой точкой притяжения для маленьких горожан и гостей крымской столицы. Детская площадка рассчитана на ребят в возрасте от 3 до 12 лет и сможет вместить в себя более 200 детей», — рассказали в пресс-службе правительства Республики Крым.

Научная игровая площадка — абсолютно новый формат на стыке информационного и физического пространства. Планируется, что здесь ребенок будет развиваться физически и интеллектуально, познавая науку в игровой форме и знакомясь с открытиями российских ученых. В интерактивном музее под открытым небом дети могут узнать, как работает электричество, как устроена солнечная система, насколько быстро распространяется звук и как вычислить скорость движения. В формате игры юные посетители площадки смогут почувствовать себя музыкантами, космонавтами, метеорологами, аграриями и океанологами.

Кроме того, на детской площадке размещены привычные всем игровые элементы, а также организована система QR-кодов — если их отсканировать, можно будет узнать информацию о мире научных исследований и открытий.

В непосредственной близости от игровой площадки установлен новый современный туалет.

Как сообщили в пресс-службе, устанавливать площадку стоимостью более 26 млн рублей начали 13 октября. Масштабный проект «Научные детские площадки» реализуется в рамках инициативы Десятилетия науки и технологий по поручению президента РФ.