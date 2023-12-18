Гордятся вином и какими-то показателями по яйцам

Севастополь может похвастаться количеством и качеством производимого вина. Хороший результат показывают сыровары. И с яйцами в обозримом будущем станет легче, рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

— Агропромышленный комплекс Севастополя специализируется на выращивании винограда и его производстве. Это наша основная отрасль. В прошлом году в целом на поддержку всех направлений работы было выделено более 700 млн рублей как федерального, так и регионального уровня. Из них 400 млн — для развития культуры виноградарства и виноделия. Возможность развивать дальше она есть. Завтра состоится итоговая встреча со всеми предприятиями агропромышленного комплекса, мы подводим итоги года и будем планировать 24-й год, — рассказала в прямом эфире ЦУР Н.Скорюкова.

По ее словам, департамент сельского хозяйства в этом году справился со всеми задачами, его работу можно оценить на «пятерку». На федеральном уровне были отмечены предприятия «Золотая балка», Инкерманский завод марочных вин, сельскохозяйственное предприятие им.Софьи Перовской. Правда, есть и потери: из-за сильного шторма пострадала аквакультура.

— Сейчас работаем, чтобы как-то оказать содействие и сохранить этот вид деятельности. В меньшей степени пострадала рыбная отрасль. Рыбаки — молодцы, подготовились заранее. Рыбаки сохраняют те рубежи, которые были в 2023 году несмотря на то, что есть сложности с выходом в море, — отметила Н.Скорюкова.

Директор департамента сельского хозяйства считает, что Севастополь может похвастаться вином и напомнила, что вице-губернатор Мария Литовко представила винную продукцию Президенту на выставке-форуме «Россия». За 10 лет в Севастополе было высажено около трех тысяч гектар виноградников и сейчас выпускается около 24 млн бутылок вина в год.

— Хочется отметить, что хороший результат у нас дает Севастопольская сыроварня. Уже представляет регион в Москве на всероссийском уровне. В июне они ездили на всероссийскую выставку и в эти дни на выставке -форуме «Россия» проходили ярмарки и наша продукция тоже там была представлена. Это крафтовые сыры — фермерская продукция из крымского молока и молока из Севастополя, — рассказала руководитель департамента.

Также в Севастополе развивается садоводство. В 2023 году был заложен новый миндальный сад, а также плантации малины и фундука. Кроме того, в городе планируется выпуск яиц и курятины. По крайней мере, в прошлом году были созданы два новых предприятия и какие-то «показатели» уже есть. И был выдан грант на развитие пчеловодства.

Незаконной торговли стало меньше

Как рассказала Н.Скорюкова, в 2023 году за незаконную торговлю было составлено 900 административных протоколов. При этом ситуация «однозначно улучшается». В департаменте реагируют на каждое обращение жителей.

— У нас есть в наших рейдах постоянные дежурства, нам так пришлось организовать свою работу, хотя мы государственные служащие. Не всем жителям приятно видеть из окон дома мусор, развалы, поэтому мы реагируем на каждое обращение. Проводим рейды самостоятельно, однако и сотрудники полиции являются нашими помощниками. Районные администрации, муниципальные органы часто нам помогают, — заявила директор департамента.

Откроют ярмарки

19 декабря открывается сельскохозяйственная ярмарка на ул.Маринеско, в районе дома 27. Там производители смогут напрямую реализовать свою продукцию по приемлемым для населения ценам, считают в департаменте сельского хозяйства.

Кроме того, праздничная Новогодняя ярмарка откроется в этот же день и на пл.Нахимова.