Долг за лизинговые автобусы и троллейбусы вернут

Нашли деньги, чтобы вернуть долговые обязательства по взятым в лизинг для города автобусам и троллейбусам. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства Севастополя 15 декабря.

Как сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев, речь идет о дотации, выделенной Севастополю на обеспечение сбалансированности бюджета города для погашения задолженности по уплате лизинговых платежей. У ГУП «Севэлектроавтотранс» на сегодня имеется задолженность перед Государственной транспортной лизинговой компанией за поставку троллейбусов и автобусов в размере один млрд рублей.

— Нам выделяют средства в размере 950 млн рублей, еще 50 млн рублей — за счет ГУП «Севэлектроавтотранс». Этими средствами задолженность будет погашена. Сейчас определяется порядок доведения этих средств, — сообщил С.Таматаев.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что лизинговые обязательства по покупке общественного транспорта на очень крупные суммы были взяты его предшественником и оказались для городского бюджета очень сложными.

— Поэтому в свое время я обратился к Президенту и по его поручению в несколько этапов нам Минфин России выделил средства дополнительной помощи. Сегодня мы закрываем основной платеж. Благодаря этой помощи фактически мы выкупаем у ВГТЛК все купленные нами троллейбусы, — объяснил глава города.

Лизинговая кабала

Между правительством Севастополя и Государственной лизинговой компанией в 2017 году было заключено соглашение по поставке в ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» новых троллейбусов, автобусов и катеров. С тех пор госучреждение без задолженностей не работало. В конце 2021 года она составляла порядка 700 миллионов рублей. Троллейбусников отключали от электроэнергии и отопления. Существовала опасность остановки предприятия. Долги подведомственного учреждения департамент транспорта закрывал за счет субсидий из федерального и городского бюджета.

Долги по лизингу и сублизингу за поставленные троллейбусы и автобусы сформировались у ГУП «Севэлектроавтотранс» в том числе из-за пандемии 2020 года. Во время локдауна общественный транспорт Севастополя практически не работал, выручки не было.

В 2023 году новые автобусы для Севастополя закупались уже через казначейский кредит.

Интересно, что в 2012 году в Севастополе собирались организовать сборку российских тролейбусов ЗАО «Тролза» на базе городского троллейбусного предприятия.