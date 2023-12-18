Аренду квартир медикам можно оплачивать за счет Фонда медстрахования

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который разрешает оплачивать аренду жилья для медиков за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Кроме того, за деньги фонда можно будет арендовать оборудование, делать текущий ремонт больниц и поликлиник.

«В соответствии с принятым законом, впервые решен вопрос финансирования за счет средств ФОМС региональных медицинских фондом, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников. Эта тема крайне важна: у нас не хватает медицинских кадров, особенно в районных центральных больницах, сельских. Да и в городах небольших эта проблема очень актуальна»,—- заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «можно поздравить главных врачей, которые отвечают за кадровое обеспечение» больниц и поликлиник. У них появилась возможность за счет средств ОМС оплачивать аренду жилья, а также ремонтировать поликлиники.

Для медицинских учреждений в законе есть обязательное условие: деньги из ФОМС главврачи смогут направлять на эти цели только, если они исполнили все обязательства по договорам на оплату медпомощи пациентам по медстраховке в рамках базовой программы. Кроме того, у больниц не должно быть просроченной кредиторской задолженности и задержек по выплате зарплаты.

Есть еще уточнения: средства ФОМС нельзя направить на строительство или капитальный ремонт, на покупку недвижимости или транспортных средств.

Земских врачей прибыло

В Севастополе объявили об успешном выполнении программы здравоохранения «Земский доктор». Всего в этом году благодаря этой мере поддержки в город удалось привлечь еще 17 врачей и 8 фельдшеров. В село Орлиное по этой программе на работу приняты гинеколог, врач-педиатр и фельдшер. Всем приезжим врачам выплатили по миллиону миллион рублей, а фельдшерам — по 500 тысяч рублей — единовременную компенсационную выплату.

Помимо единовременных выплат, приезжим медикам компенсируется стоимость аренды квартиры и ежемесячно выплачиваются стимулирующие премии.

В декабре на заседании правительства Севастополя было принято решение продлить программу поддержки медицинских работников до 2030 года.

Кстати, 14 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин предложил увеличить размер подъемных для медработников, которые отправляются работать в сельскую местность, в два раза: для врачей — до двух миллионов, для фельдшеров — до одного млн рублей.