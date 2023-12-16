ПВО уничтожила над Крымом 32 беспилотника

Киев 15 декабря пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма, средства ПВО их уничтожили, сообщили в Минобороны России.

В первом сообщении говорилось о 26 БПЛА: «Сегодня в период с 20.30 мск до 22.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов».

Чуть позже информацию дополнили: «15 декабря в период с 23.00 мск до 23.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов».