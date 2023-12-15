Запутались в платежках за отопление

Плата за отопление в Севастополе рассчитывается за 172,2 дня отопительного сезона, хотя, как правило, он длится на несколько дней больше.

В отопительный сезон у наших читателей нередко возникают вопросы, связанные с оплатой за тепло. Существует два способа оплаты: в отопительный период и равномерно в течение года. Первые — платят только, когда топят, вторые — весь год. Но в сумме выходит одно и то же.

В «Севастопольскую газету» обратилась читательница с улицы Боцманской. Она платит только в отопительный сезон. Внимательно изучив платежки за прошлый год, женщина заметила, что за февраль и март суммы равны — чуть более 3,6 тысяч рублей. А ведь количество дней в этих двух месяцах разное! Поэтому возникли закономерные вопросы: «Почему она заплатила одинаково? И почему не было перерасчета?»

Чтобы прояснить эту ситуацию, «Севастопольская газета» обратилась в департамент городского хозяйства.

«От выбранного способа зависит размер ежемесячной платы за отопление, но при этом суммарный годовой размер платы за отопление одинаков при любом из двух способов. Постановлением правительства установлено, что продолжительность отопительного периода, определенного для установления нормативов потребления коммунальной услуги по отопительный период, составляет 172,2 суток», — ответили нам.

Получается, что потребителям, независимо от выбранного способа оплаты, нужно оплатить эти 172,2 дня. И суммы просто распределяются либо на отопительный период, либо на целый год. Таким образом, в платежках нашей читательницы никакой ошибки нет.

На самом деле, отопительный период в Севастополе длится даже больше. Например, в период 2020-2021 годов он продолжался с 30 октября по 23 апреля — 175 дней. В 2021-2022 годах — с 18 октября по 22 апреля (186 дней) и в 2022 — 2023 годах — с 21 октября по 21 апреля (182 дня).

Теплосчетчик покажет точное потребление тепла

Периодически севастопольцы жалуются на холодные батареи в квартирах и интересуются, почему за эти дни нет перерасчета. Кстати, любые вопросы по фактическому потреблению тепла решит прибор учета.

«Расчет платы за отопление при наличии приборов учета тепловой энергии производится за фактически потребленное количество тепловой энергии», — сообщили в департаменте.

Если счетчика нет, то плата производится с учетом нормативов потребления. Их рассчитывают с с учетом климата региона, фактическое потребление тепловой энергии в домах с одинаковыми конструктивными особенностями и даже год постройки домов, этажность и материал стен.

Впрочем, теплосчетчики установлены далеко не во всех домах. Оказывается, сделать это не так-то просто. До 1 января 2019 года, нужно было, как минимум, установить коллективные приборы учета в МКД, если это позволяла техническая документация. Но сколько домов оснащены такими приборами пока информации нет.

Единой формы оплаты для всего города пока не будет

Минстрой России еще в прошлом году предложил до 1 января 2024 года во всех регионах, кроме Москвы, перейти на оплату теплоснабжения в течение только отопительного периода. То есть, ввести единый способ оплаты для всех потребителей. Но потом эта тема больше не поднималась.

В горхозе рассказали, что правительством Севастополя «решение о выборе способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению не принималось».

По всем спорным вопросам по поводу оплаты за тепло горожанам нужно обращаться в Госжилнадзор.