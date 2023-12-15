В СевТЮЗе готовят «Новогодний концерт» с сюрпризом

Праздничное новогоднее настроение необходимо создать, и без помощи профессионалов тут просто не обойтись.

Признаюсь, в этом году, еще в августе(!) мне вновь не достался билет на новогодний концерт в театр им.Луначарского. Впрочем, оказалось, что свой новогодний концерт готовят и артисты Севастопольского театра юного зрителя — и это будет впервые!

«Севастопольская газета» узнала у режиссера спектакля, актрисы Севастопольского театра юного зрителя Людмилы Костеловой, что именно произойдет на сцене СевТЮЗ в новогодний вечер, и не только тогда.

Идею «Новогоднего концерта» предложил заслуженный работник культуры Андрей Маймусов, директор театра. Коллектив поддержал инициативу создания сказки для взрослых зрителей. Ведь новогоднее настроение должно быть у каждого севастопольца!

Коллективное поручение

Художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств города Севастополя Людмила Оршанская вдохновила артистов на праздничный эксперимент: «Новогоднему концерту быть!»

Артистам предложили проявить творческую инициативу и придумать концертные номера самостоятельно, что не стало проблемой. Миссия режиссера была возложена на артистку театра Л.Костелову, которая неоднократно проявляла свои организаторские и творческие способности, создавая специальные концертные программы к Дню Победы и к дню рождения Гагаринского МО. Сейчас перед ней стояла непростая задача — связать отдельные «жемчужинки» в полноценный спектакль, с общей концепцией, сюжетной канвой и художественным оформлением. Согласитесь, лестное поручение и заманчивая перспектива.

Танцуют все!

Л.Костелова с энтузиазмом взялась за дело. Начала с опроса, кто и с каким номером хочет принять участие в концерте. Желающих оказалось так много, что некоторым из-за загруженности в новогодних спектаклях даже попытались отказать. Но не тут-то было — все артисты настояли на своем праве участвовать, из-за чего список желающих включил всю труппу театра.

Ну раз так, пусть танцуют все! — одобрил инициативу труппы директор.

Разговор по душам с Дедом Морозом

А потом началась работа. Была предложена концепция, найдена тема, которую Л.Костелова, разумеется, пока держит в полном секрете, но загадочно улыбается: «Это будет разговор по душам с Дедом Морозом».

По ее словам, в концерте соединятся разнообразные по жанру и весьма интересные для драматического театра музыкальные и хореографические номера. Их объединит общая драматургическая линия, которая создаст ощущение добра, света и ...новогоднего чуда. Особенностью спектакля станет взаимодействие с залом — зрители окажутся полноценными участниками спектакля.

А для артистов наступит тот самый момент, когда они смогут в полной мере показать любимой публике новые и неожиданные грани своего таланта.

Одной из изюминок премьерной постановки станет и то, что каждый следующий показ будет отличаться от другого не только артистической манерой исполнения тех или иных номеров, но и художественным оформлением. Показы «Новогоднего концерта» пройдут в декорациях всех новогодних сказок театра!

Дорогу молодым!

Новогодние премьеры 2023 года отличаются и тем, что в них принимают участие воспитанники «Театральной студии ТБМ». Не стал исключением и «Новогодний концерт». Юные театралы приняли участие в работе над премьерной постановкой, а некоторых из них можно будет увидеть на сцене театра.

Самая первая премьера «Новогоднего концерта» анонсирована на 21 декабря. Продлятся показы до Нового года и будут проходить даже в январе. Начало всех спектаклей в 18.30. Кроме 31 декабря. В самый канун Нового года зрителей приглашают в СевТЮЗ на пр.Гагарина, 16 в 16.00. Подробную афишу вы сможете найти на сайте театра СевТЮЗ.рф.

И еще. 30 и 31 декабря зрителей ожидают особенные показы — с сюрпризом. Каким?

— Могу лишь сказать, что это будет очень приятный подарок от Деда Мороза, – хитро подмигнула режиссер спектакля.